توسيعاً للتنقيب الأثري.. "التراث" توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة يورك البريطانية

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجهتيْن في المجالات ذات العلاقة المشتركة، إضافة إلى تحقيق التعاون في مجالات المسح الأثري على طول ساحل جنوب غرب المملكة العربية السعودية وجزر فرسان، كما نصّت الاتفاقية على التعاون في إعداد التقارير الدورية، والدراسات العلمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.