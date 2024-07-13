دارة الملك عبدالعزيز تصدر كتابًا عن الاتصالات الداخلية في عهد المؤسس

وسلّط الكتاب الضوء على التحديات التي واجهها الملك عبدالعزيز في إدخال وسائل الاتصالات الحديثة، مثل موقف البعض ممن لم يكن على دراية بفوائد هذه الوسائل، ويستعرض كيفية تعامل الملك عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، بحنكة ودراية مع تلك المواقف، وإقناع الأهالي بأهمية هذه المراكز السلكية واللاسلكية.