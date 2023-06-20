رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "سفراء" للعام الثاني خلال حج 1444هـ

وأضافت: سيتم استقبال الزوار القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك فريضة الحج، وتقديم نبذة مبسطة عن نشأة المكتبة وما تقدمه لجميع فئات المجتمع المختلفة من خدمات، إلى جانب نشر وسائل التواصل الاجتماعي لديمومة التواصل فيما بين المستفيد والمكتبة، وتقديم بعض الهدايا العينية لتمكين القاصدين من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.