500 عالم ومحدث حول العالم يعتمدون السيرة النبوية عبر منصة "إحسان"

إن الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، والقيام بذلك من خلال وسائل التعريف العلمي الحضاري المؤصل، لهو من أعظم أبواب الخير وأجملها وأهمها.
وفي التفاصيل: انطلقت حملة نشر السيرة النبوية من مكة المكرمة في يوم عرفة، عبر الحملة على منصة "إحسان"؛ لنشر السيرة النبوية باللغات العالمية عبر كتيب لطيف محكم، اعتمده ووقّع عليه ما يزيد على "500" خمسمائة عالم ومحدث ومفت حول العالم.
وكانت هذه خطوة موفقة من هذه المنصة في هذا البلد المبارك؛ حيث جاءت في وقت أصبح العالم في أمسّ الحاجة إلى التعريف الحضاري العلمي المؤصل العصري النقي بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام؛ لنشر هديه وسيرته، ومحاولة للدفاع الحقيقي عنه.
وتم تبنّي مثل هذا الكتيب كرسالة علمية حضارية من مملكة الخير والإحسان والسلام والوسطية والاعتدال، المملكة العربية السعودية، خادمة القرآن الكريم والسنة النبوية والحرمين الشريفين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.
وفي أقل من شهر لاقت الحملة بحمد الله عز وجل تفاعلًا كبيرًا؛ لطباعة "100000" مائة ألف نسخة كمرحلة أولى بأربع عشرة لغة مختلفة، يتم توزيعها بإشراف رابطة العالم الإسلامي عبر جهات عدة تتنافس في هذا الخير الكبير؛ منها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافة "الإيسيسكو"، والأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ورابطة العلماء المحمدية في دولة المغرب، ودور الإفتاء على مستوى العالم، ووزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، والمراكز الإسلامية في كل أنحاء العالم، والمعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية التابعة للرابطة وغيرها.
ويمكن عبر الرابط لكل محب يرغب الإسهام والدعم واحتساب الأجر، وذلك عبر المنصة الرسمية للعمل الخيري "إحسان" على هذا الرابط: https://ehsan.sa/referral/4C61398D8B