500 عالم ومحدث حول العالم يعتمدون السيرة النبوية عبر منصة "إحسان"

وفي أقل من شهر لاقت الحملة بحمد الله عز وجل تفاعلًا كبيرًا؛ لطباعة "100000" مائة ألف نسخة كمرحلة أولى بأربع عشرة لغة مختلفة، يتم توزيعها بإشراف رابطة العالم الإسلامي عبر جهات عدة تتنافس في هذا الخير الكبير؛ منها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافة "الإيسيسكو"، والأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ورابطة العلماء المحمدية في دولة المغرب، ودور الإفتاء على مستوى العالم، ووزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، والمراكز الإسلامية في كل أنحاء العالم، والمعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية التابعة للرابطة وغيرها.