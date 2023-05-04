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جازان.. "الجبل الأسود" يستقبل زواره بالينابيع المائية والأشجار العطرية الفواحة
مشاهد وصور تحكي جزءًا من أصالة وتراث وكرم وحياة الأهالي
ما أن تهم في صعود الجبل الأسود بالريث بجازان إلا وتستقبلك المياه الصافية الباردة التي تنساب بامتداد الطريق، لتتفاجأ عند الصعود قليلًا أن تلك المياه تتدفق من ينابيع مائية من أجزاء عدة من الجبل الذي يكسوه الخضار، ويحف به نبت السكب المزهر والأشجار العطرية المختلفة من كل جانب.
وتحوي المنطقة صورًا ربانية أخّاذة تأسر الألباب وتحكي جانبًا من مَواطن الجذب السياحي بمملكتنا الحبيبة.
ويحرص السكان بالريث على استغلال تلك الطبيعة في كل شؤون حياتهم، من الاستفادة من تلك المياه العذبة إلى تزيين رؤوسهم وصدورهم بالورود والرياحين التي تشكّلها أنامل النساء "عصائب" تعتصب بها الرؤوس تحكي عن أصالة وتراث وكرم وحياة الأهالي، ويعمد الزوار للمكان إلى التزود بها وجعلها جزءًا من ذكرياتهم الجميلة.