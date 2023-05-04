جازان.. "الجبل الأسود" يستقبل زواره بالينابيع المائية والأشجار العطرية الفواحة

ما أن تهم في صعود الجبل الأسود بالريث بجازان إلا وتستقبلك المياه الصافية الباردة التي تنساب بامتداد الطريق، لتتفاجأ عند الصعود قليلًا أن تلك المياه تتدفق من ينابيع مائية من أجزاء عدة من الجبل الذي يكسوه الخضار، ويحف به نبت السكب المزهر والأشجار العطرية المختلفة من كل جانب.