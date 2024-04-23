أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 7784 خريجًا وخريجة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية احتفال جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بتخريج 7784 طالبًا وطالبة يمثلون الدفعة الخامسة والأربعين من الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، وذلك في الاستاد الرياضي بالجامعة اليوم الثلاثاء بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأصحاب المعالي وضيوف الجامعة وأولياء الأمور.
وقدم أمير المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات الخريجين والخريجات التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله لهم التوفيق وأن يكونوا يد بناء للوطن مع من سبقوهم من إخوانهم وأخواتهم متسلحين بالعلم والمعرفة وقادرين على التميز والإبداع.
وقال: "القيادة الرشيدة تولي العلم والتنمية البشرية عناية ورعاية خاصة إيمانًا بأن الاستثمار في أبناء الوطن سيعود بالخير والرفعة فهم من يصنعون المستقبل المشرق بعد توفيق الله".
وأضاف: "نهنئ الخريجين والتهنئة موصولة للآباء والأمهات ولجميع من شارك في وصول هؤلاء الشباب والشابات المتميزين لأهدافهم وحصولهم على درجة علمية من جامعة متميزة لها اسمها وتاريخها".
وألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: نحتفل بتخريج الدفعة الخامسة والأربعين من أبنائنا الطلبة، وإهداء أكثر من 7700 خريج وصانع إثر في موعدنا السنوي المتجدد مع الوطن، نحتفي بنهاية رحلة جامعية خُطّ في ثناياها حلم الإنجاز، وجهد المسير، وفرحة البلوغ والوصول، ورُسم على أعتاب فصلها الأخير بداية لرحلة عطاء مختلف، يتسع مداه وفاءً وولاءً لهذا الوطن حكومة وشعبًا، فهنيئًا لنا بهذا الكم من الفرح، و(أهلاً) بمن شاركنا لحظاته اليوم، ترفدها أجزل عبارات الترحيب باختلاف مواضع الأحرف وفصاحة المعاني وأبلغها.
وأضاف "إن مِنْ يُمْن الرؤية السديدة وتتابع الآلاء والنعم على مملكتنا الحبيبة، هذا التكامل في المساعي والجهود، والاتساق المتناغم مع المستهدفات الوطنية، والتواؤمٍ بين مدخلات التعليم ونواتجه، ومتطلبات التنمية بسائر أفرعها ومجالاتها.
وأردف: وعلى هذا النهج والمنهاج الوطني تسير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بما تمثله من صرح أكاديمي، ومعقل معرفي في قلب المنطقة الشرقية، يحتل مكانته العلمية المرموقة برؤية متطلعة نحو الريادة والتميز، ورسالة تعكس عمادها الذي تقوم عليه باعتبارها بيئة خصبة معطاءة.
ولفت إلى أنها مصدر إشعاع حضاري وتنموي لنشر المعارف، وتمكين الإبداع، بشراكة فاعلة ومثمرة مع مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته، ماضية في خطاها بمستهدفات وقواعد استراتيجية داعمة للمسيرة التعليمية والخدمية، تحقق بها تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة التعليم، وتطوير البحث والابتكار، وتعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية وتأهيل وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة على سائر المستويات.
وبيَّن أنها تستمد عزمها بما تحظى به من دعم وثقة من لدن قيادتنا الرشيدة ممثلة بسموكم الكريم، ومتابعة حثيثة من قِبل معالي وزير التعليم، وعمل دؤوب تقوده كفاءات وعقول نيرة لخلق أثر بنّاء في تأهيل جيل واعد متعدد الخبرات والمهارات، ومتميز في المكتسبات والكفايات، جيل متأهب متسلح يعي حجم طموح القادة وقدر آمالهم به، ويمضي متأسيًا بخطاهم في البناء وعمارة الأرض، عازمًا على إحداث الأثر المأمول في نهضة المملكة، ومساعيها نحو التمركز في مكانها المستحق في مقدمة الدول، ضمن مناخ يتسم بالتنافسية والتسارع، والارتكاز على مكامن التميز العلمي، ومواطن الإبداع والابتكار لدى أبنائنا الشباب".
وأضاف "ضمن اعتزاز الجامعة بمكتسباتها في مجال التعليم الإلكتروني فقد تصدرت الطليعة ضمن الفئة الأولى (الابتكار) باستيفاء مؤشرات الأداء بنسبة 100 % من بين 33 جامعة محلية من القطاعين العام والخاص وذلك في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2023 التابع للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما أحرزت الجامعة ولله الحمد نتائج متقدمة في تصنيف QS العالمي لعام 2023م؛ بدخولها ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا وتحقيقها للمركز 12 إقليميًا، وكذلك دخولها ضمن أفضل 600 جامعة عالميًا وتحقيقها للمركز 28 إقليميًا حسب تصنيف التايمز الدولي، وبمنحى غير بعيد، فقد أكدت الجامعة وجودها وحضورها البارز في حركة البحث العلمي والابتكار، فضمن الإنجاز النوعي الذي حققه التعليم السعودي من خلال مؤسسات التعليم العالي احتلت الجامعة المركز 25 عالميًا والمركز 2 محليًا ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية في عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب الأمريكي لعام 2023 بأكثر من 100 براءة اختراع لمشروعات تنموية تنوعت في التخصصات المحورية المهمة".
ورفع رئيس الجامعة الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل وللجامعة ومخرجاتها.
كما أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح نتائج الخريجين، ثم أدى طلاب الطب "قَسم الطبيب" ألقاه عليهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي.