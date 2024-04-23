أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 7784 خريجًا وخريجة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وأضاف "ضمن اعتزاز الجامعة بمكتسباتها في مجال التعليم الإلكتروني فقد تصدرت الطليعة ضمن الفئة الأولى (الابتكار) باستيفاء مؤشرات الأداء بنسبة 100 % من بين 33 جامعة محلية من القطاعين العام والخاص وذلك في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2023 التابع للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما أحرزت الجامعة ولله الحمد نتائج متقدمة في تصنيف QS العالمي لعام 2023م؛ بدخولها ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا وتحقيقها للمركز 12 إقليميًا، وكذلك دخولها ضمن أفضل 600 جامعة عالميًا وتحقيقها للمركز 28 إقليميًا حسب تصنيف التايمز الدولي، وبمنحى غير بعيد، فقد أكدت الجامعة وجودها وحضورها البارز في حركة البحث العلمي والابتكار، فضمن الإنجاز النوعي الذي حققه التعليم السعودي من خلال مؤسسات التعليم العالي احتلت الجامعة المركز 25 عالميًا والمركز 2 محليًا ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية في عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب الأمريكي لعام 2023 بأكثر من 100 براءة اختراع لمشروعات تنموية تنوعت في التخصصات المحورية المهمة".