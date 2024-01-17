"الجبير" يلتقي وزير البيئة والمناخ الفنلندي على هامش "منتدى دافوس"

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.