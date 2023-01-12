فريق جراحي بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُجري 3 عمليات وينقذ حياة "أربعيني"

وتابع د.مطر الحاصل على الزمالة الأمريكية: وبعد عمل الإنعاش اللازم بالطوارئ، وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة؛ تم تحويل المريض مباشرة إلى غرفة العمليات، وفي هذه الأثناء تم تشكيل فريق طبي من د.عوض الله مطر، ود.طارق الزهراني استشاري المسالك البولية، بالإضافة إلى استشاري جراحة الأورام.. وأضاف أن حالة المريض الحرجة استوجبت إجراء جراحة أولى عاجلة استهدفت السيطرة على الضرر، وتم فيها إزالة كل الأنسجة "المتعفنة"، من كل المواضع المتأثرة بالغرغرينا، مع إجراء استكشاف وغسيل البطن، بعدها حُوّل إلى العناية المكثفة، لمواصلة الإنعاش ودعم أجهزة القلب والتنفس والكلى، مع إبقاء البطن مفتوحًا. وبفضل الله طرأ تحسن كبير في حالته الصحية، وخلال "48" ساعة خضع المريض لعملية جراحية أخرى لإزالة ما تبقى من الأنسجة المتعفنة، وإعادة نظافة البطن ومن ثم خياطتها، وبنهايتها أعيد إلى العناية المكثفة مجددًا، مع تشكيل فريق علاجي متكامل من الطاقم الجراحي المعالج واستشاريي العناية والقلب والالتهابات والمخ والأعصاب وكذلك الكلى، وبدأت حالته الصحية في التحسن باضطراد؛ حيث تم فصل أجهزة التنفس بعد يومين، ومن ثم تحويله إلى غرفة التنويم وقد خرج المريض من المستشفى ولله الحمد بصحة جيدة.