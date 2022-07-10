"خبير الألغام دوشي" ضمن برنامج الملك للحج: "أمي" لا تعلم أني فقدت عيني

يروي "دوشي" قصته مع أخيه، الذي يعمل معه جندياً في ميدان الشرف، يقول: في إحدى المعارك أصيب أخي فأنقذته مع 3 مصابين، ثم أصبحت مرافقاً له في المستشفى شهراً، وبعد أن تماثل للشفاء، عدت إلى الميدان ملبياً نداء الوطن، وبعد يومين فقط عدت مصاباً ليسدد الدين ويبقى مرافقاً لي، ليتحول المريض إلى مرافق والمرافق إلى مريض كما هو حال الدنيا.