"الزعاق": بعد 40 يومًا يبدأ الحر اللاهب تزامنًا مع وصول الشمس لمدار السرطان

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إنه بعد 40 يومًا تقريبًا، يبدأ الحر اللاهب، ويتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى مدار السرطان؛ مشيرًا إلى أن العامة يقولون في هذه الفترة: (لا حر إلا بعد الانصراف).
وأوضح "الزعاق" أن الشمس ترسل لنا الضوء والحرارة، وأن الصيف يكون الجو فيه حارًّا؛ لأن عدد ساعات النهار طويلة، والشتاء برد لأن عدد ساعات النهار قصيرة، وتعتدل الأجواء في حالة تساوي عدد ساعات النهار مع الليل؛ ولذلك فإن كل المناطق الواقعة على خط الاستواء تعتدل فيها الأجواء طوال أيام السنة، والقطبان الشمالي والجنوبي متجمدان لأن الشمس تغيب عنهما ستة شهور وإذا طلعت تكون مائلة.
وأضاف: خلال هذه الأيام يأخذ النهار من الليل؛ بمعنى أن النهار يطول والليل يقصر، وبعد شهر نعيش أطول نهار وأقصر ليل.