"الزعاق": بعد 40 يومًا يبدأ الحر اللاهب تزامنًا مع وصول الشمس لمدار السرطان

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إنه بعد 40 يومًا تقريبًا، يبدأ الحر اللاهب، ويتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى مدار السرطان؛ مشيرًا إلى أن العامة يقولون في هذه الفترة: (لا حر إلا بعد الانصراف).