ركاز العقارية تُطلق المرحلة الثانية من The Node باستثمارات تتخطى 1.1 مليار ريال سعودي

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية تصدر نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي 2024، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل، بنسبة نمو 76%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا للتنمية والتوسع في الشراكات.