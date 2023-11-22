الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) وناقل إكسبرس تعلنان عن عقد شراكة استراتيجية لدعم الخدمات اللوجستية المستدامة

يعد هذا التعاون الرائد بين الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) وناقل إكسبرس استجابة استباقية للحاجة العالمية لحلول النقل المستدامة في مجال الخدمات اللوجستية، ويضع معيارًا جديدًا للإشراف البيئي داخل هذا القطاع. إنه بيان جريء في مجال يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي ولكنه يواجه مطالب متزايدة بأن يعمل بطريقة أكثر حفاظًا على البيئة.