الجامعة الإسلامية تطرح وظائف إدارية شاغرة لشغلها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد

وأضافت أن "على المتقدم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF)، والمتمثلة في صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات)، وصورة من الهوية الوطنية، كذلك صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وُجد، وأن يكون المتقدم حاصلاً على (70) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين، مع إرفاق سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية، علماً بأن الفرز والترشيح المبدئي سيكون حسب المعدل حسب ما بينت".