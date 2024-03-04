الجامعة الإسلامية تطرح وظائف إدارية شاغرة لشغلها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد

أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر (12) وظيفة إدارية شاغرة من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وترغب في شغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام التعاقد (دوام كامل) من حملة الماجستير والبكالوريوس ودبلوم الكلية التقنية بعد الثانوية، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت الجامعة أنه يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على تلك الوظائف ابتداءً من اليوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ وحتى يوم السبت 28 شعبان 1445هـ، من خلال الرابط الإلكتروني .
وأضافت أن "على المتقدم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF)، والمتمثلة في صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات)، وصورة من الهوية الوطنية، كذلك صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وُجد، وأن يكون المتقدم حاصلاً على (70) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين، مع إرفاق سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية، علماً بأن الفرز والترشيح المبدئي سيكون حسب المعدل حسب ما بينت".
وجاءت الوظائف المطروحة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحث أمن سيبراني)، والمرتبة السابعة (أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد سيبراني - محلل دفاع الأمن السيبراني - مقيم ضوابط أمن سيبراني - أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد - مترجم - فني مختبر علمي ممارس).
والوظائف بالمرتبة السادسة: (فني مختبر علمي - أخصائي بحث قضايا مساعد - محضر مختبر علوم - مصمم جرافيك مساعد)، ثم أمين مستودع فني بالمرتبة الخامسة.