بعد جرف السيول لمركبته.. فزعة الأهل والأصدقاء تمنح شابًا بمحايل سيارة جديدة ومعونات مالية

وقال الشاب "الشديدي": "دهمنا السيل ونحن نؤدي صلاة المغرب في أحد المساجد في المنطقة المنكوبة لأتفاجأ كغيري بجرف السيل لسيارتي التي تم العثور عليها في اليوم التالي".