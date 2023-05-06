بعد جرف السيول لمركبته.. فزعة الأهل والأصدقاء تمنح شابًا بمحايل سيارة جديدة ومعونات مالية

لم يكن يخطر ببال شاب في محايل أن جرف السيول لمركبته ستمنحه سيارة جديدة.
وتفصيلاً، فقد تفاجأ الشاب حسن الشديدي بعد جرف سيول وادي تية لمركبته لمسافة تقارب الكيلو متر، بفزعة أهله وأقاربه وأصدقائه لتقديم المعونات المالية وسيارة جديدة موديل 2023 م.
وقال الشاب "الشديدي": "دهمنا السيل ونحن نؤدي صلاة المغرب في أحد المساجد في المنطقة المنكوبة لأتفاجأ كغيري بجرف السيل لسيارتي التي تم العثور عليها في اليوم التالي".
وأضاف: "تفاجأت بتوافد الأهل والأقارب والأصدقاء الذين كانوا يحملون معهم كل معاني الوفاء حيث قدموا لي سيارة جديدة موديل 2023 م ودعمًا ماليًا".
وعبّر عن عظيم شكره للجميع على ما قاموا به تجاهه، والذي يجسد التكاتف والتعاضد غير المستغرب لأبناء هذا الوطن المعطاء.