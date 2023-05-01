اتفاقية بين مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومعهد لو كوردون بلو العربية للتعليم

وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اتفاقية مع معهد لو كوردون بلو العربية للتعليم أحد المراكز التعليمية الرائدة في العالم ضمن مجموعة لي كوردن بلو لفنون الطهي ومعاهد إدارة الضيافة؛ بهدف تعزيز التعاون مع دعم وتطوير المواهب السعودية في مجال فنون الطهي محليًّا وعالميًّا، وإنشاء معهد في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.