الأحد.. انطلاق أول منتدى علمي متخصص يناقش التقنيات الحديثة واستثمارها لخدمة القرآن

ينطلق في مدينة الرياض، الأحد المقبل، منتدى القرآن التقني تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والذي يعد أول منتدى علمي متخصص يناقش التقنيات الحديثة واستثمارها لخدمة القرآن الكريم، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية مكنون.
ويهدف المنتدى إلى توظيف التقنيات الحديثة والناشئة في تسهيل تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، كما يستعرض عددًا من التجارب الناجحة للمنصات القرآنية الرقمية.
ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه المملكة عديداً من الفعاليات والملتقيات العلمية في عديدٍ من المجالات والتخصصات، تعزيزًا لمكانة المملكة العلمية، وتأكيدًا لريادتها في خدمة القرآن الكريم، وفي المجالات التقنية المختلفة.
ويشارك في المنتدى نخبة من الأكاديميين السعوديين، من خلال تقديم أوراق علمية في عدة مسارات تقنية متخصصة، كتقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الممتد، كما سيشهد المنتدى استعراضًا للمنصات القرآنية الرقمية الناجحة، وإمكانية نمذجتها والاستفادة منها.
ويشهد المنتدى كذلك توقيع عديدٍ من مذكرات التعاون المشتركة بين الجهات المشاركة وعلى رأسها مؤسسات القطاع الثالث، في مجال تطوير المنصات القرآنية واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض في الأسبوع الماضي إقامة تحدي التطبيقات القرآنية، الذي شارك فيه أكثر من ١٨٠٠ مبرمج ومختص في الذكاء الاصطناعي، من أكثر من ٤٢ دولة حول العالم، تنافسوا خلال التحدي على تقديم منصات مبتكرة لخدمة القرآن الكريم.