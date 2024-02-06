الأحد.. انطلاق أول منتدى علمي متخصص يناقش التقنيات الحديثة واستثمارها لخدمة القرآن

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه المملكة عديداً من الفعاليات والملتقيات العلمية في عديدٍ من المجالات والتخصصات، تعزيزًا لمكانة المملكة العلمية، وتأكيدًا لريادتها في خدمة القرآن الكريم، وفي المجالات التقنية المختلفة.