الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع إعادة تأهيل طريق في السنغال

من جانبه، أوضح "النفيعي" أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة من خلال الصندوق بدعم المشروعات والبرامج التنموية في جمهورية السنغال، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والجهود المشتركة بين البلدين، متمنيًا للحكومة والشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار، وأن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية.