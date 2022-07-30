معرض متنقل يجوب مدن العالم.. أمير الشرقية يفتتح "الهجرة على خُطى الرسول"

وقال عبدالله الراشد، مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء": "إن الهجرة على خُطى الرسول ﷺ ليس معرضًا فحسب؛ بل هو مشروع نوعي متكامل، يتم تقديمه بأسلوب معاصر، وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة، من خلال معرض عالمي متنقل، يضم مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، تشمل 14 محطة تفاعلية، وصُممت بدقة عبر خبراء محليين وعالميين. وكذلك فيلم وثائقي، وكتاب يروي قصة الهجرة؛ إذ عكف المركز على إعداد وتصميم المعرض مدة ثلاث سنوات، بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا، بالتعاون مع شركائنا؛ ليخرج للعيان معرض ينافس المعارض الدولية، ويبتعد عن إطار التقليدية في طرائق العرض".