"مكافحة المخدرات" تضبط مروّجين في ثلاث مناطق بحوزتهم إمفيتامين وحشيش وأقراص طبية

في إطار جهودها المتواصلة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تنفيذ ثلاث عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مروّجين في مناطق الجوف وعسير والقصيم.
ففي منطقة الجوف، تم القبض على مواطن بحوزته (1,955) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وفي منطقة عسير، ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (1.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وتم التعامل معه نظاميًا وإحالته إلى الجهات المختصة.
كما أوقفت مكافحة المخدرات مواطنَين في منطقة القصيم لتورطهما في ترويج مواد مخدرة تشمل الحشيش، والإمفيتامين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتجدد الجهات الأمنية دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.