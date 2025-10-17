"مكافحة المخدرات" تضبط مروّجين في ثلاث مناطق بحوزتهم إمفيتامين وحشيش وأقراص طبية

وتجدد الجهات الأمنية دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.