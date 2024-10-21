"مورتيل" القس الأمريكي الذي غيَّرت سورة "الإخلاص" حياته.. هذه قصة إسلامه وحصوله على الجنسية السعودية

وذهب الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي بسورة الإخلاص إلى قاعة البحث؛ لبحث معانيها ومفاهيمها مستعينًا بالمعاجم اللغوية، ولكنه فوجئ بأنها تحل إشكالية كبيرة في الديانة المسيحية، وهي الوحدانية التي تسببت في اقتتال بين طوائف المسيحية المختلفة لقرون طويلة، على حد قوله. وهنا قرر الرجل مناقشة القساوسة بكنيسته التي كان يخدم بها في تلك المعاني التي تنادي بالتوحيد، وتصف صفات الله الواحد الأحد، لكنهم رفضوا مجادلته، واستغربوا سؤاله، واتهموه بالكفر؛ ليتجه إلى البحث والتعمق في الدين الإسلامي، والتعرف على نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم-، إلى أن انتهى به المطاف مسلمًا موحدًا.