إعتاق رقبتَي مواطنَيْن بالقصيم من القصاص عقب شفاعة أمير المنطقة

أثمرت شفاعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين "عفو"، وتجاوب خيري من أولياء الدم، عن عتق رقبتَي مواطنَيْن من القصاص بعد أن التقى الأمير، أولياء المجني عليهما، للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه خلال المدة القادمة.