غدًا وبسبب الحالة المطرية.. تحويل الدراسة بالكلية التقنية برنية "عن بُعد"

وكانت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أعلنت هي الأخرى تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 4 / 9 / 1444هـ، ‫والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.