غدًا وبسبب الحالة المطرية.. تحويل الدراسة بالكلية التقنية برنية "عن بُعد"

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رنية، قبل قليل، تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد من الحضورية إلى المنصات الرقمية.
وقالت الكلية في إعلانها: "إشارةً إلى التقارير الصادرة من الجهات المختصة والمتابعة المستمرة، وبناءً على ما وردنا من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فقد تقرّر استمرار العملية التدريبية في الكلية "عن بعد" من خلال المنصات المعتمدة، وذلك يوم غدٍ الأحد".
وكانت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أعلنت هي الأخرى تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 4 / 9 / 1444هـ، والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.