إنقاذ مواطنين من تمزق نادر في القلب بمكة.. والمتابعة عبر "ساعة ذكية"

في إنجاز طبي نوعي، نجح فريق سعودي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مواطنين سعوديين أُصيبا بجلطات قلبية حادة تسببت في تمزق الحاجز البطيني للقلب، وهي من المضاعفات النادرة التي تتجاوز نسبة الوفاة فيها 90% عند التأخر في التدخل العاجل.
وأوضح التجمع أن المستفيد الأول تم تحويله من منطقة حائل عبر طائرة إخلاء طبي، ونُقل مباشرة لإجراء عملية قسطرة دقيقة باستخدام جهاز Amplatzer Occluder Device لغلق التمزق، بقيادة استشاري أمراض وقسطرة القلب، وتكللت العملية بالنجاح.
أما الحالة الثانية، فقد راجعت مستشفى النور التخصصي بمكة، وتم التشخيص الفوري للحالة وتحويلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث خضعت لنفس الإجراء الطبي بنجاح، وغادر المريض المستشفى في أقل من أسبوع.
وأضاف التجمع أن فريق العناية المركزة واصل متابعة الحالتين حتى استقرارهما، فيما أشرف فريق ضعف عضلة القلب على تزويد المستفيدين بتقنية الساعة الذكية لمراقبة العلامات الحيوية عن بُعد، ضمن مسار الرعاية التخصصية الرقمية - أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص تجمع مكة الصحي على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتفعيل الوقاية قبل العلاج، ضمن مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.