إنقاذ مواطنين من تمزق نادر في القلب بمكة.. والمتابعة عبر "ساعة ذكية"

في إنجاز طبي نوعي، نجح فريق سعودي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مواطنين سعوديين أُصيبا بجلطات قلبية حادة تسببت في تمزق الحاجز البطيني للقلب، وهي من المضاعفات النادرة التي تتجاوز نسبة الوفاة فيها 90% عند التأخر في التدخل العاجل.