"مجموعة السعودية" تستعرض خدماتها وتطلعاتها للقطاع العسكري بـ"معرض الدفاع"

وتمتد مشاركتها بوجود طائرتين للخطوط السعودية الأولى من طراز بوينج B787-10 والثانية من طراز إيرباص A321neo حيث يمكن لزوّار المعرض التعرف على الخدمات والمنتجات الجوية التي تتميز بها، كما تشارك طيران أديل بطائرة من طراز إيرباص A320neo، إضافة إلى توقيعها عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بهدف توسيع نطاق الشراكات لتقديم المزيد من الخدمات محليًا وإقليميًا ودوليًا.