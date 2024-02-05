"مجموعة السعودية" تستعرض خدماتها وتطلعاتها للقطاع العسكري بـ"معرض الدفاع"

أبرزت "مجموعة السعودية"، ضمن مشاركتها بمعرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، والمقام حاليًا بالرياض شركاتها المتمثلة في أكاديمية السعودية وشركة السعودية لهندسة الطيران والسعودية للطيران الخاص، مستعرضة أبرز مستجدات الخدمات التي يتم تقديمها للقطاع العسكري والتطلعات المستقبلية في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.
وتُعرف مجموعة السعودية زوّار جناحيها XB2 و RG-04 في المعرض، بما تقدمه أكاديمية السعودية من خدمات نوعية في مجال التدريب للعديد من القطاعات العسكرية، إلى جانب ما تستهدفه السعودية في هندسة الطيران من توطين القطاع التكنولوجي والصناعي وصيانة الطائرات على المستوى العسكري، علاوةً على ما تقدمه السعودية للطيران الخاص من خدمات المناولة الأرضية في القواعد العسكرية.
وتمتد مشاركتها بوجود طائرتين للخطوط السعودية الأولى من طراز بوينج B787-10 والثانية من طراز إيرباص A321neo حيث يمكن لزوّار المعرض التعرف على الخدمات والمنتجات الجوية التي تتميز بها، كما تشارك طيران أديل بطائرة من طراز إيرباص A320neo، إضافة إلى توقيعها عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بهدف توسيع نطاق الشراكات لتقديم المزيد من الخدمات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
يُشار إلى أن مجموعة السعودية شريك الطيران الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2024، الذي يهدف إلى تمكين شركات الدفاع والأمن من مواكبة أحدث التطورات التي يتوصل لها العالم في مجال الحلول والتقنيات الدفاعية، ويركز على مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال التوافق العملياتي عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.