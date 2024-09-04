مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "ستينية" مع ورم سرطاني نشط ببطانة الرحم

وفي الختام، قالت الدكتورة "سعاد": إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، حيث نُقلت المريضة بعد العملية إلى جناح التنويم مع وضعها تحت الملاحظة، وقد أكدت المؤشرات الحيوية لها وجود تحسن كبير في حالتها الصحية، حيث تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 4 أيام، خرجت بعدها إلى منزلها بعد توقف النزيف وانتهاء نوبات الألم، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.