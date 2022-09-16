"التجارة": منع استخدام عَلم الدولة وشعارها وصور القيادة على المنتجات التجارية

وأوضحت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في كافة الأوقات بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.