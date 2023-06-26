ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات الطاهر غدًا.. تعرّف على فضله وحدوده وحكمة الوقوف

والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لحديث عبدالرحمن بن يعمر عن رسول الله قال: "الحج عرفة"، وكذلك حديث عروة بن مضرس الطائي قال: "أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه".