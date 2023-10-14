مراوغة وقيادة بسرعة.. المرور السري بالرياض يضبط مخالفات عدة

وفي مخالفة أخرى، تم ضبط قائد مركبة تجاوز السرعة بأكثر من 40كم/س، وعدم ترك مسافة كافية، والمراوغة بسرعة بين المركبات، واستخدام لوحات غير صادرة من الجهة المختصة.