بالصور... أمانة جدة تضبط موقعًا لتوزيع البيض الفاسد على الأسواق والمحال التجارية

وأضافت الأمانة أنه جرى إتلاف ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 30 طنًا، كانت معدة للفرز والبيع، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.