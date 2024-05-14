بالصور... أمانة جدة تضبط موقعًا لتوزيع البيض الفاسد على الأسواق والمحال التجارية

نجحت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، من ضبط موقع مخالف بحي "الفيصلية" لتخزين "البيض الفاسد"، حيث يجري إعادة تغليفه بمسميات تجارية تمهيداً لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية.
يأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد وتنظيفه بأدوات غير صالحة ووضع تواريخ جديدة عليه، ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية.
وأضافت الأمانة أنه جرى إتلاف ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 30 طنًا، كانت معدة للفرز والبيع، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.