"الأرصاد" يعلن عن استمرار فرص الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة اعتباراً من الاثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الاثنين المقبل وحتى الخميس الذي يليه، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.
وتشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض يومي الأربعاء والخميس.
وتشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على جدة، بحرة، رابغ، خليص، الليث والقنفذة، ويوم الثلاثاء على ينبع، العيص، بدر، وادي الفرع، أملج والوجه، والأربعاء على العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات وميسان.
ويعمل المركز على تحديث تقارير الأحوال الجوية عند وجود أي مستجدات أو تغير في التوقعات، والتنسيق المتواصل مع كافة القطاعات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالات المطرية، مهيبًا بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتباع تعليمات الجهات المعنية.