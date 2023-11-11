"الأرصاد" يعلن عن استمرار فرص الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة اعتباراً من الاثنين

وتشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض يومي الأربعاء والخميس.