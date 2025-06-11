"المرور": الوقوف الخاطئ وحجز مركبات الآخرين تعدٍّ وإهدار للوقت

جاء ذلك في تنبيه توعوي نشره "المرور السعودي"، تضمن التأكيد على أن بعض السلوكيات الخاطئة – مثل الوقوف خلف مركبات أخرى أو في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات – تُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.