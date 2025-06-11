"المرور": الوقوف الخاطئ وحجز مركبات الآخرين تعدٍّ وإهدار للوقت

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف الخاطئ وحجز مركبات الآخرين يُعد تعديًا على قائدي المركبات وإهدارًا لأوقاتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية بما يحقق الانسيابية ويحفظ حقوق الجميع.
جاء ذلك في تنبيه توعوي نشره "المرور السعودي"، تضمن التأكيد على أن بعض السلوكيات الخاطئة – مثل الوقوف خلف مركبات أخرى أو في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات – تُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.
ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى التحلي بالمسؤولية، واحترام حقوق الآخرين، لضمان سلامة الحركة المرورية في مختلف المواقع.