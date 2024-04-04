"الخضيري".. يتحدث لـ"سبق" عن طريقة الترائي وشروطها.. ومعلومات قد تُخفى على المتابعين هنا التفاصيل

أطوار القمر هي "المحاق"، وتكون عندما يبلغ القمر 29 يومًا و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتين وثلاثة أرباع الثانية. ثم "الهلال الجديد"، ويكون من اليوم الأول من بداية الشهر حتى اليوم السابع ، ويكون القمر على شكل حرف C مقلوب. ثم "التربيع الأول"، ويكون القمر على شكل D، ويبدأ من اليوم الثامن حتى اليوم التاسع. ثم "الأحدب الجديد"، ويبدأ من اليوم العاشر حتى اليوم الثاني عشر. ثم "البدر"، ويكون قمرًا كاملاً، ويكون في الأيام من 13 حتى 16. ثم "الأحدب المنتهي"، وذلك في اليوم السابع عشر والثامن عشر، ويكون شكله قرصًا دائريًّا ناقصًا هلالاً من طرف اليمين.