رحّب بضيوف الرحمن الماليزيين.. "وزير الحج" يختتم زيارته الرسمية لكوالالمبور

واستعرض "الربيعة" التسهيلات التي قدمتها المملكة لتيسير قدوم المعتمرين الماليزيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي أسهمت في قدوم أكثر من 300 ألف معتمر خلال 8 أشهر؛ مشيرًا إلى أن زيارته الرسمية لماليزيا في وفد مكون من عدة جهات جاءت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، وامتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وللتأكيد على تقديم كل التسهيلات لقدوم ضيوف الرحمن.