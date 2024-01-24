تنظيم لقاء افتراضي مفتوح حول تقدم آفاق التعليم في مجال الأزياء بالمملكة

ويتناول اللقاءُ، الذي سيُقام افتراضيًّا عند الساعة 11 صباحًا؛ محاورَ متعددة؛ ومن أبرزها: استعراض لمبادرات هيئة الأزياء في العام المنصرم 2023، ونقاش مع الممارسين في مجال الأزياء من مختلف مراكز المملكة، وتعليم الأزياء بالمملكة، وأبرز التحديات التي تواجه الممارسين في مجال الأزياء وطرق معالجتها، إضافةً إلى دور الممارسين في تطوير التعليم، وأهمية تعزيز الوعي المعرفي بالأزياء، يتخلّلها فتحُ باب النقاش المفتوح مع الحضور.