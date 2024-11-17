المركز الوطني للنخيل والتمور يُقيم "المؤتمر والمعرض الدولي للتمور " في مدينة الرياض

ويشهد معرض عالم التمور الذي يُقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية، ويعرض منتجات تمور مبتكرة، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور السعودية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى دعم الابتكار في صناعة التمور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، وذلك لجعل قطاع النخيل والتمور أحد روافد التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.