"الصحة" تكرم الفائزين بجائزة التطوع الصحي في دورتها الرابعة

برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، كرّمت "الصحة"، اليوم، الفائزين بجائزة الوزارة للتطوع الصحي في دورتها الرابعة 2022م، بحضور نائبه للتخطيط والتطوير عبدالعزيز بن حمد الرميح، التي تعمل على تعزيز روح المنافسة في العمل التطوعي الصحي.
وأوضحت "الصحة" أنه في مجال الأفكار الإبداعية، فرع الأفراد، حصدت المركز الأول الدكتورة هبة عبدالله الكريمي، بينما فاز بالمركز الثاني عبد الملك عيسى عياشي، وفي فرع المنظمات: حصد فريق الأبطال التطوعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الأول، بينما حصلت إدارة التثقيف الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول على المركز الثاني، في حين حصل فريق عناية التطوعي بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية على المركز الثالث.
وفي مجال المبادرات المتميزة، فرع الأفراد، حاز على المركز الأول نوف خالد حماد، والدكتور سعيد مرزوق بارضوان على المركز الثاني، في حين نالت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان على المركز الأول في فرع المنظمات، والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي "SMAV" على المركز الثاني، وفازت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة بالمركز الثالث.
أما في مجال الجائزة التقديرية فرع الأفراد، فاختارت أمانة جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي كلًّا من: الدكتور إبراهيم الحيدري، والدكتور محمد الحضرامي. أما في فرع المنظمات فقد اختارت الأمانة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، ومستشفى الرسّ العام، بالإضافة إلى صحة الجوف عن مبادرة "عطاؤنا صحة"، وذلك نظير جهودهم التطوعية المتميزة التي تركت بصمة في قطاع التطوع الصحي بالمملكة.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وكذلك تسليط الضوء على خدمات المتطوعين المشارِكة في تحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية.
وتأتي هذه الدورة من الجائزة استمرارًا لمبادرات "الصحة" في تكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف الوصول إلى مليون متطوع.