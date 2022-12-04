"الصحة" تكرم الفائزين بجائزة التطوع الصحي في دورتها الرابعة

وأوضحت "الصحة" أنه في مجال الأفكار الإبداعية، فرع الأفراد، حصدت المركز الأول الدكتورة هبة عبدالله الكريمي، بينما فاز بالمركز الثاني عبد الملك عيسى عياشي، وفي فرع المنظمات: حصد فريق الأبطال التطوعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الأول، بينما حصلت إدارة التثقيف الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول على المركز الثاني، في حين حصل فريق عناية التطوعي بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية على المركز الثالث.