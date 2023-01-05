شوط الأميرة نورة النسائي .. منافسة مشتعلة بين المشاركات لخط الوشاح البنفسجي بمهرجان الإبل

يشهد شوط الأميرة "نورة" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة تنافسًا كبيرًا بين المشاركات لخطف المركز الأول وتوشيح الفردية الفائزة بهذا المركز بالوشاح البنفسجي.
وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد خصصت وشاحًا بلون بنفسجي مطرز بالخيوط الذهبية؛ لوضعه على الفردية الحاصلة على المركز الأول بشوط الأميرة نورة النسائي، بدلًا من الوشاح الأخضر المعتاد تتويجه بالفرديات المشاركة في بقية الأشواط الأخرى.
وبلغ عدد المُسَجّلات في شوط الأميرة نورة أكثر من 30 سيدة في فئة فردي المغاتير يستعرضن فردياتهن المشارِكة، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان العرض، غدًا الجمعة لإعلان الفائزات بالمراكز الخمس الأولى.
وشهدت مسيرة الفرديات المشارِكة في الشوط أمس حضورًا جماهيريًا كبيرًا رافق المسيرة حتى الدخول عبر بوابات لجان التحكيم المبدئي؛ تشجيعًا لتمكين المرأة وتعزيزًا لمشاركتها في مهرجانات الإبل في الأشواط الملكية.