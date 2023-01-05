شوط الأميرة نورة النسائي .. منافسة مشتعلة بين المشاركات لخط الوشاح البنفسجي بمهرجان الإبل

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد خصصت وشاحًا بلون بنفسجي مطرز بالخيوط الذهبية؛ لوضعه على الفردية الحاصلة على المركز الأول بشوط الأميرة نورة النسائي، بدلًا من الوشاح الأخضر المعتاد تتويجه بالفرديات المشاركة في بقية الأشواط الأخرى.