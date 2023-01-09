تدخُّل جراحي لفتح جمجمة طفل يعاني ضغطًا على أنسجة المخ بـ"فيصل الطائف"

لاحظت إحدى الأسر أن الشكل الخارجي لجمجمة طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر يوجد به بروز في الجبهة، وعند مراجعة عيادة جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تبيّن بعد عمل الفحوصات اللازمة أن هناك التحامًا مبكرًا في عظام الجمجمة.
ووفقًا لما ذكرته "صحة الطائف" في تصريح إلى "سبق"، فقد تم على الفور إجراء تدخُّل جراحي بإزالة الالتحام؛ ما تسبب في توسيع عظام الجمجمة، وتخفيف الضغط على أنسجة المخ. وهي من العمليات الدقيقة للأطفال. وقد استغرقت العملية نحو ساعتين بدون أي مضاعفات -ولله الحمد-.
وقد تم تحويل المريض بعدها مباشرة للتنويم، وسيتم إخراجه خلال اليومَين القادمَين -إن شاء الله-.