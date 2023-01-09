تدخُّل جراحي لفتح جمجمة طفل يعاني ضغطًا على أنسجة المخ بـ"فيصل الطائف"

ووفقًا لما ذكرته "صحة الطائف" في تصريح إلى "سبق"، فقد تم على الفور إجراء تدخُّل جراحي بإزالة الالتحام؛ ما تسبب في توسيع عظام الجمجمة، وتخفيف الضغط على أنسجة المخ. وهي من العمليات الدقيقة للأطفال. وقد استغرقت العملية نحو ساعتين بدون أي مضاعفات -ولله الحمد-.