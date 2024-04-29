القاضي: رؤية 2030 رفعت نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة إلى 48 %

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة إلى 48%، مقارنة بعد أن كانت 13% عام 2015م، مبيناً أن جميع البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها وزارة الرياضة، تأتي ضمن مستهدفات تطوير الرياضة في المملكة، التي تدعم إقامة المؤتمرات الدولية التي تجمع العلماء والباحثين والمختصين في المجال الرياضي والمجالات ذات العلاقة، لتقديم توصيات، تسهم في بناء مستقبل واعد للقطاعات الرياضية على مستوى العالم بشكل عام، والمملكة بشكل خاص.