"الحياة الفطرية": فرص استثمارية ضخمة في السياحة البيئية لتمكين القطاع الخاص

وأشار إلى أن المركز يعمل في الوقت نفسه على دعم ريادة الاعمال عن طريق عدة سبل أهمها التعاون الدائم والشراكات القائمة مع الجامعات والجهات البحثية المحلية، والتي تحضن بدورها مجموعة واعدة من الباحثين والطلاب الذين يبدعون في ايجاد حلول مبتكرة للمحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيل النظم البيئية، منوهاً بتوقيع المركز للعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية لتنمية الحياة الفطرية واستدامتها.