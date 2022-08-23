ما هو دور عيادات طب الأسرة؟.. الصحة تجيب

وتابعت: تهدف تلك العيادات -وفق إنفوجراف على حساب وزارة الصحة بتويتر- إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، والتخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.