ما هو دور عيادات طب الأسرة؟.. الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة: إن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تُقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة، نحو رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة.
وأضافت: يتمثل دور عيادات طب الأسرة في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.
وتابعت: تهدف تلك العيادات -وفق إنفوجراف على حساب وزارة الصحة بتويتر- إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، والتخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.