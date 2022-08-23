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ما هو دور عيادات طب الأسرة؟.. الصحة تجيب

جهود كبيرة نحو رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
سبق
سبق

قالت وزارة الصحة: إن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تُقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة، نحو رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة.

وأضافت: يتمثل دور عيادات طب الأسرة في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.

وتابعت: تهدف تلك العيادات -وفق إنفوجراف على حساب وزارة الصحة بتويتر- إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، والتخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.

وزارة الصحة
عيادات طب الأسرة
مراكز الرعاية الأولية

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