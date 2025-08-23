"الدليهان": إلزام المدارس بـ7 ساعات دوام يصطدم بواقع المناوبات المرهقة

انتقدت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان آلية تطبيق برنامج "حضوري"، مشيرة إلى أن أي نظام جديد يحتاج إلى تحديثات وتطوير مستمر ليتلاءم مع الواقع الفعلي للميدان التربوي.
وقالت "الدليهان" في تغريدة على منصة "إكس"، إن إلزام منسوبي المدارس بساعات دوام يومية تصل إلى سبع ساعات قد يُدخل وزارة التعليم في موقف محرج، نظرًا لما يتكبده العاملون من مهام إضافية، أبرزها المناوبة مع الطلاب المتأخرين وتجاوز ساعات العمل حتى حضور أولياء أمورهم.
وأضافت أن الوضع الحالي قد لا يخدم البيئة التعليمية، مشددة على ضرورة تطبيق مرونة أكبر تراعي خصوصية المدارس والجهد المبذول من منسوبيها.
وأكدت أن نجاح "حضوري" يتطلب مواءمته مع الواقع الإداري والتعليمي في الميدان، لا سيما أن التفاوت في ظروف المدارس يستوجب سياسات تطبيق قابلة للتكيّف وليست صارمة.