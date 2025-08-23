"الدليهان": إلزام المدارس بـ7 ساعات دوام يصطدم بواقع المناوبات المرهقة

وقالت "الدليهان" في تغريدة على منصة "إكس"، إن إلزام منسوبي المدارس بساعات دوام يومية تصل إلى سبع ساعات قد يُدخل وزارة التعليم في موقف محرج، نظرًا لما يتكبده العاملون من مهام إضافية، أبرزها المناوبة مع الطلاب المتأخرين وتجاوز ساعات العمل حتى حضور أولياء أمورهم.