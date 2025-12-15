جامعة الإمام تعتمد الدراسة عن بُعد اليوم في المدينة الجامعية ومدينة الملك عبدالله وحريملاء

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وجّه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، بأن تكون الدراسة عن بُعد اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م، الموافق 25 جمادى الآخرة 1447هـ.
ويشمل القرار جميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية بالرياض، ومدينة الملك عبدالله للطالبات بمختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى الكلية التطبيقية في محافظة حريملاء.
ويأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالحالة المطرية، وضمانًا لاستمرارية العملية التعليمية في أجواء آمنة.