جامعة الإمام تعتمد الدراسة عن بُعد اليوم في المدينة الجامعية ومدينة الملك عبدالله وحريملاء

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وجّه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، بأن تكون الدراسة عن بُعد اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م، الموافق 25 جمادى الآخرة 1447هـ.