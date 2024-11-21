السعودية تحقق إنجازاً في محاربة إصابات الأطفال بالفيروس التنفسي المخلوي

وأشار الدكتور "عسيري" إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي يصيب نحو 40% من الأطفال في عامهم الأول، ويُعد مسؤولاً عن نصف حالات تنويم الرضع خلال أشهر الشتاء، وتشمل أبرز أعراضه السعال الحاد، وضيق التنفس، والجفاف الناتج عن عدم القدرة على الرضاعة.