السعودية تحقق إنجازاً في محاربة إصابات الأطفال بالفيروس التنفسي المخلوي

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في الحد من إصابات الأطفال بمرض الفيروس التنفسي المخلوي (RSV)، الذي يُعتبر السبب الرئيسي لالتهابات الجهاز التنفسي السفلي لدى الرضع على مستوى المملكة والعالم.
وأوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تبنّت استخدام المصل الوقائي طويل المفعول للمواليد، مما يُمكن الرضع من تجاوز السنة الأولى من حياتهم بسلام.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن عزم وزارة الصحة لخفض معدلات الإصابات الشديدة التي تستدعي التنويم إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا الشتاء.
وأشار الدكتور "عسيري" إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي يصيب نحو 40% من الأطفال في عامهم الأول، ويُعد مسؤولاً عن نصف حالات تنويم الرضع خلال أشهر الشتاء، وتشمل أبرز أعراضه السعال الحاد، وضيق التنفس، والجفاف الناتج عن عدم القدرة على الرضاعة.