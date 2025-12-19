الفلكي "عودة : تحري هلال شهر رجب غدًا السبت .. ورؤيتهُ باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة من جميع الدول الإسلامية

قال ، المهندس محمد شوكت عودة ، مدير مركز الفلك الدولي : ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر رجب 1447 هـ يوم السبت 20 ديسمبر 2025م، وسيحدث الاقتران المركزي في نفس اليوم في الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت ممكنة باستخدام التلسكوب من جنوب وجنوب غرب القارة الإفريقية ومن أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، ونظراً لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي فإن العديد من تقاويم الدول الإسلامية تجعل يوم الأحد 21 ديسمبر أول أيام شهر رجب. وفيما يتعلق بالبداية الفعلية لشهر رجب فهو من اختصاص الجهات الرسمية في كل دولة بعد استلام نتائج تحري الهلال في كل منها.