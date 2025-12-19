الفلكي "عودة : تحري هلال شهر رجب غدًا السبت .. ورؤيتهُ باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة من جميع الدول الإسلامية

قال ، المهندس محمد شوكت عودة ، مدير مركز الفلك الدولي : ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر رجب 1447 هـ يوم السبت 20 ديسمبر 2025م، وسيحدث الاقتران المركزي في نفس اليوم في الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت ممكنة باستخدام التلسكوب من جنوب وجنوب غرب القارة الإفريقية ومن أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، ونظراً لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي فإن العديد من تقاويم الدول الإسلامية تجعل يوم الأحد 21 ديسمبر أول أيام شهر رجب. وفيما يتعلق بالبداية الفعلية لشهر رجب فهو من اختصاص الجهات الرسمية في كل دولة بعد استلام نتائج تحري الهلال في كل منها.
وأضاف الفلكي "عودة" : بالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 20 ديسمبر في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:
في جاكرتا يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و16 دقيقة.
في أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و30 دقيقة.
وفي الرياض يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و55 دقيقة.
وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 08 دقائق من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و09 دقائق.
وفي القاهرة يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و24 دقيقة.
وفي الرباط يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و03 دقيقة.
ورؤية الهلال في كل من جاكرتا وأبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط غير ممكنة سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة.
وفي "مابوتو" عاصمة موزمبيق يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و08 دقائق، ورؤية الهلال في "مابوتو" ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.
وأشار مدير مركز الفلك الدولي ، إلى أن رؤية الهلال باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة يوم السبت من جميع دول العالم الإسلامي، إلا أن هذه التقنية تبقى موضع جدل وهي غير مقبولة في العديد من دول العالم الإسلامي ، مبينًا أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.
وللتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (www.AstronomyCenter.net )، حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، حيث تنشر تباعا بعد تدقيقها وتمحيصها.
هذا ويمكن للمهتمين برصد الهلال إرسال نتائج أرصادهم إلى المشروع الإسلامي لرصد الأهلة على الرابط التالي: https://astronomycenter.net/observation/send/1?
كما ويمكن الاطلاع على نتائج رصد الهلال الفعلية من مختلف دول العالم والتعرف على البداية الرسمية لشهر رجب في مختلف دول العالم من خلال الرابط التالي: https://astronomycenter.net/icop/raj47.html