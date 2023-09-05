ما الذي يميزه؟.. "كراني": في هذا الموعد يبدأ "فصل التقلبات الحادة والسريعة"!

وتفصيلًا، قال "كراني" إنه "بعد كثير من الأسئلة المتعلقة حول موعد انتهاء فصل الصيف، تم التأكد من الأرصاد الجوية أن الصيف سينتهي في 21 سبتمبر، ثم يأتي فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر؛ وبذلك يبدأ فصل الخريف طبقًا للحسابات الفلكية.