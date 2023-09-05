ما الذي يميزه؟.. "كراني": في هذا الموعد يبدأ "فصل التقلبات الحادة والسريعة"!

أوضح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تفاصيل عن الموعد المحدد لانتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف وما يتميز به من حرارة وأجواء وطقس.
وتفصيلًا، قال "كراني" إنه "بعد كثير من الأسئلة المتعلقة حول موعد انتهاء فصل الصيف، تم التأكد من الأرصاد الجوية أن الصيف سينتهي في 21 سبتمبر، ثم يأتي فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر؛ وبذلك يبدأ فصل الخريف طبقًا للحسابات الفلكية.
وأضاف، عبر حسابه على "إكس"- "تويتر" سابقًا: "يُعد فصل الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة الذي يتميز بانخفاض في درجة الرطوبة التي تنتشر في الأجواء في فصل الصيف؛ فيما يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات".