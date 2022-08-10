"مدني العيص" ينقذ عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.