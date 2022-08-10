"مدني العيص" ينقذ عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض

أنقذت فِرق الدفاع المدني بمحافظة العيص عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة؛ إذ تمكنت الفرق من إخراج أفرادها وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.
يذكر أن محافظة العيص وبعض مراكزها وقراها شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.