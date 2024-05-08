إنذارٌ أحمر لـ"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة في 3 مناطق حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: الشرقية وعسير ونجران؛ متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
وأوضح المركز أن فترة الإنذار تمتد إلى الشرقية ونجران حتى الحادية عشرة مساءً، وفي عسير حتى التاسعة مساءً.
وتشمل الحالة في الشرقية كلاً من العبيلة وحرض، وفي عسير: الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، فيما تشمل بنجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطارٍ غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقُط البَرَد وجريان السيول وصواعقَ رعديّة.