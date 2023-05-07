"مسك".. منظومة حيوية استفاد منها أكثر من 485 ألف مستفيد خلال عام 2022م

وشهد العام المنصرم أحداثًا استثنائية في منظومة مسك؛ جاء من بينها الاحتفاء الخاص بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة، ومشاركة الشباب المبدع والطموح في عددٍ من الفعاليات والأنشطة التمكينية التي تزامنت مع إطلاق النسخة الأكبر من "منتدى مسك العالمي"، وكان من بين الأحداث فعالية "جولة مسك" التي انطلقت في عددٍ من مدن المملكة؛ بهدف الوصول لمجتمع الشباب في مختلف المناطق والمحافظات، وملتقى "نتطلّع للمستقبل"، الذي جاء على هامش الزيارة التاريخية للمملكة، التي قام بها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث التقى الشباب السعودي والعربي بالصيني ضمن فعاليات الملتقى.