"مسك".. منظومة حيوية استفاد منها أكثر من 485 ألف مستفيد خلال عام 2022م

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تقريرها السنوي 2022م تحت عنوان: "ماضٍ للمستقبل". حيث يستعرض التقرير رحلة إنجازات منظومة مؤسسة مسك خلال السنة الميلادية الماضية، والتي وصل أثرها إلى أكثر من 485 ألف مستفيد، بعد أن قدّمت "مسك" وجهاتها التابعة 172 برنامجًا، و1000 ورشة عمل؛ نتج عنها مشاركة وحضور 144 ألف زائر لفعالياتها وبرامجها.
وتسعى مسك إلى تحقيق الريادة في صياغة وتقديم البرامج المبتكرة الموجهة إلى الشباب والمؤسسات السعودية المعنية بمجتمع الشباب؛ من أجل تمكين القادة وروّاد الأعمال والمجتمع من جيل المستقبل.
كما تسعى إلى الوصول لمستهدفاتها الإستراتيجية بحلول 2030م، والمتمثلة في تخريج 2000 قائد وقائدة في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، إلى جانب استحداث 10 آلاف وظيفة من قبل الشركات الناشئة التي دُعمت أو أُطلقت من خلال برامج المؤسسة، بالإضافة إلى الوصول بالقيمة السوقية للشركات السعوديّة الناشئة التي أسسها مستفيدو المؤسسة إلى 6 مليارات ريال سعودي، وإطلاق ودعم 35 منظمة شبابية غير ربحية من خلال برامج المؤسسة والجهات التابعة لها.
وأظهر التقرير السنوي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" المنجزات التي حققتها المؤسسة خلال العام المنصرم بإطلاق ودعم 19 منظمة شبابية، إلى جانب تخريج 137 قائدًا وقائدة من قادة القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، واستحداث 2600 وظيفة عبر الشركات الناشئة المدعومة من المؤسسة، والتي وصلت قيمتها إلى 1.23 مليار ريال.
وتعكس منجزات مؤسسة مسك الجهود التكاملية في منظومتها المعنية بالشباب، حيث تعمل 5 جهات تابعة للمؤسسة وفق إستراتيجيتها المُحدّثة في إطار منظومة حيوية تحتضن البرامج في قطاعات متخصصة، وذلك من خلال: مدارس الرياض، ومدارس مسك، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومعهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج.
وشهد العام المنصرم أحداثًا استثنائية في منظومة مسك؛ جاء من بينها الاحتفاء الخاص بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة، ومشاركة الشباب المبدع والطموح في عددٍ من الفعاليات والأنشطة التمكينية التي تزامنت مع إطلاق النسخة الأكبر من "منتدى مسك العالمي"، وكان من بين الأحداث فعالية "جولة مسك" التي انطلقت في عددٍ من مدن المملكة؛ بهدف الوصول لمجتمع الشباب في مختلف المناطق والمحافظات، وملتقى "نتطلّع للمستقبل"، الذي جاء على هامش الزيارة التاريخية للمملكة، التي قام بها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث التقى الشباب السعودي والعربي بالصيني ضمن فعاليات الملتقى.
كما واصلت "مسك" تعزيز حضورها الدولي من خلال مشاركتها بجناح "مجلس الشباب" في المنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس".
وأشار التقرير إلى تفاصيل المقر الرئيس لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والذي سيكون مركزًا لتطوير قدرات الشباب ومحفزًا لإمكانياتهم الإبداعية، بالإضافة إلى حرم مدارس مسك، ومعهد مسك للفنون. فيما بدأت أعمال تشييد منطقة المشراق بالمدينة، وهي ثاني أكبر منطقة والشريان الحيوي للمدينة غير الربحية كأحد أهم المساحات المجتمعية للعيش والترفيه.
وللاطلاع على تفاصيل التقرير السنوي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة.