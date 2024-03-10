"السديس": إمكانات لا محدودة لخدمة قاصدي وزائري الحرمين وتهيئة الأجواء التعبدية

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي النبيل، والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل الله -تعالى- أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.
وأكد "السديس" أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ يشهد الحرمان الشريفان أبهى صور العناية الفائقة من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، والدعم اللامحدود؛ للارتقاء بخدمة القاصدين والزائرين والمعتمرين دينيًا، والبلوغ بمستهدفات المنظومة الدينية عالميًا، فجزاهم الله خير الجزاء نظير ما يقدمون، وجعله في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب.