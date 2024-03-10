"السديس": إمكانات لا محدودة لخدمة قاصدي وزائري الحرمين وتهيئة الأجواء التعبدية

وأكد "السديس" أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ يشهد الحرمان الشريفان أبهى صور العناية الفائقة من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، والدعم اللامحدود؛ للارتقاء بخدمة القاصدين والزائرين والمعتمرين دينيًا، والبلوغ بمستهدفات المنظومة الدينية عالميًا، فجزاهم الله خير الجزاء نظير ما يقدمون، وجعله في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب.